Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'taki görüşmede Bilgin, Yalçın'ın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve toplu sözleşmeye ilişkin talep ve önerilerini dinledi.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel