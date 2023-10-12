Bahçelievler'de babasını öldüren sanığın akıl sağlığı raporu için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi

Bahçelievler'de babasını uyurken boğarak öldüren ve önceki celselerde verdiği savunmasında şarjı olmadığı için ambulansı arayamadığını iddia eden Güney Erbil'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada mahkeme, Güney Erbil'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek rapor alınmasına hükmetti.

Bahçelievler'de 22 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Güney Erbil, babası Hasan Erbil'i yatakta uyurken boğazını sıkarak öldürmüştü. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede sanık Erbil'in 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Öte yandan sanık Erbil önceki celse verdiği savunmasında Elazığ'da yaşadığını, olaydan bir gün önce İstanbul'a geldiğini ve olay günü saat gece 02: 00 sıralarında eve gittiğinde babasının uyandığını ifade etmişti. Sanık Erbil "Babam, 'neden geldin?' diyerek bana küfür etti. Tartıştık, itişip kakıştık. Alkollü olduğu için ayakta fazla duramıyordu. Yatak odasının kapısının önünde benim boğazımı sıktı, ben de onun boğazını sıktım. Ellerini ittirdim. Yatağa uzanmasını söyledim. Biraz direndi bende yardımcı oldum. 'Sus sakin ol ben zaten çıkıp gidiyorum' dedim. O sırada beni yatağın üzerine çekti. Tekrar boğazıma sarıldı. Ben de onun boğazına sarıldım. Kendimi kurtarmak istiyordum. Bir baktım yavaş yavaş hareketsiz kalmaya başladı. Kolları düşmeye başladı. Panik içerisinde evden çıktım aşağı indim. Telefonumun şarjı yoktu. O yüzden ambulansı arayamadım" ifadelerini kullanmıştı.

Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Güney Erbil, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Güney Erbil'in avukatı Rıdvan Baybars, müvekkilinin daha önce ailesi tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne tedavi için yatırıldığını ancak belli bir süre sonra tedaviden kaçtığını söyledi. Avukat Baybars "Mahkemenin alacağı rapor neticesinde müvekkilimin akıl hastalığının olmadığı ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda müvekkilime mahkemece ceza verilmesi mümkün olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Güney Erbil'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. - İSTANBUL