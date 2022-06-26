Bağcılar'da 47 göçmen yakalandı - Haberler

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Bağcılar'da 47 göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bağcılar'da 47 göçmen yakalandı

BAĞCILAR'da kaçak göçmenlerin saklandığı tespit edilen eve operasyon düzenlendi.

BAĞCILAR'da kaçak göçmenlerin saklandığı tespit edilen eve operasyon düzenlendi. Baskında farklı uyruklu 47 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenlere yer sağladığı belirlenen O.K'ya 120 bin 978 lira ceza verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir evde kaçak göçmenlerin saklandığını tespit etti. Kaçak göçmenlerin bu evde toplandıktan sonra Yunanistan'a gitmek için yola çıktıklarını öğrenen ekipler, 25 Haziran saat 01.00 sıralarında, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında, farklı yaşlarda 47 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere yer sağladığı belirlenen şüpheli O.K.'ya ise 'Geçerli Seyahat Belgesi Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Makamlarından Verilmiş Yabancı Kimlik Kartı, İkamet İzni veya Geçerli Yol İzin Belgesi Olmayan Yabancı Şahıslara Mülkiyetindeki Gayrimenkulü Kiralamak' suçundan toplam 120 bin 978 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan 'Bir Yabancıyı Ülkeye Sokma veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli O.K hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 47 kaçak göçmen için de sınır dışı işlemleri başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar Güncel Haberler

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