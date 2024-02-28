Bafra Gençlik Merkezi, Sürmeli Ortaokulunda Etkinlik Düzenledi
Bafra Gençlik Merkezi tarafından Sürmeli Ortaokulunda gerçekleştirilen 'merkezim her yerde' etkinliğinde öğrenciler yüzlerini boyayarak parkur ve sokak oyunları oynadı. Etkinlikte öğrenciler ok atarak keyifli vakit geçirdi.
Bafra Gençlik Merkezince, Bafra Sürmeli Ortaokulunda "merkezim her yerde" etkinliği gerçekleştirildi.
Gençlik Merkezi çalışanları, etkinlikte yüzlerini boyadığı öğrencilerle çeşitli parkur ve sokak oyunları oynadı.
Etkinlikte öğrenciler ok atarak keyifli vakit geçirdi.
Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, kent merkezinden uzaktaki köy okullarındaki öğrencilerin gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanmasını sağlamak istediklerini, bu kapsamda "merkezim her yerde" etkinliğini başlattıklarını bildirdi.