Bafra'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içkinin satılması ve tüketilmesini önlemek için yürütülen çalışmalar kapsamında Emirefendi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, pet su şişelerine doldurulmuş 220 litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içkileri piyasaya sürdüğü belirlenen Y.S. gözaltına alındı.