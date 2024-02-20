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Bafra'da Karısının Arkadaşını Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, karısının arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının eşiyle ayrı yaşamalarından dolayı genç kadını bıçakladığı ileri sürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde, karısının arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Tabakhane Mahallesi Emir Efendi Caddesi'nde dün bıçakladığı Eda Yiğit'in (27) ölümüne neden olduğu için gözaltına alınan Güven A'nın (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede 19 Şubat'ta berber Güven A, tartıştığı eşinin arkadaşı Eda Yiğit'i bıçakla ağır yaralamış, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde gözaltına aldığı Güven A'nın, eşiyle ayrı yaşamalarından sorumlu tuttuğu için genç kadını bıçakladığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Bafra Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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