Bafra'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan hapis cezası alan A.D, Tabakhane Mahallesi'nde sokakta kovalamaca sonucu yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'yi Tabakhane Mahallesi'nde sokakta kovalamaca sonucu yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.