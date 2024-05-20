Üye Girişi
Haberler

Bafra'da 19 Mayıs Bisiklet Turu düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı kapsamında 'Bisikletini al gel, sağlık için pedalla' sloganı ile Bisiklet Turu düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı kapsamında "Bisikletini al gel, sağlık için pedalla" sloganı ile Bisiklet Turu düzenlendi.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın işaretiyle başlayan Bisiklet Turu, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Gençlik Caddesi, Alaçam Caddesi ve Samsun Sinop Yolu güzergahını takip ederek Çetinkaya Köprüsü'nden geçilip Kızılırmak Sedde Parkı'nda sona erdi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünümüzün ve geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs'ta milletçe bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bafra Belediyesi olarak her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize gençlerimizin bu denli katılım göstermesi bizleri sevindiriyor. Bu vesileyle bizleri yalnız bırakmayan tüm gençlerimizin bayramını kutluyor, her birine sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, birim müdürleri, bisiklet tutkunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

19 Mayıs Gençlik Samsun Bafra Spor Spor Güncel Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak 'Muhbir' devraldı

İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı

 Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok

Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title