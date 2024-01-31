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Ayvalık'ta çıkan yangın söndürüldü

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükköy Mahallesi 29 Ekim Caddesi Varol 2 apartmanının üçüncü katında bulunan bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 68 yaşındaki Naime Sakarya, ambulansla kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 5 arasöz ve bir kamyonetle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk belirlemelere göre arızalanan klimadan kaynaklandığı tespit edilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Küçükköy 29 Ekim İtfaiye Soruşturma Yaşam Güncel Haberler

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