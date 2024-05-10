Üye Girişi
Haberler

Ayvalık açıklarında 74 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 74 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil güvenlik botu "KB-115" ve "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 25'i çocuk 74 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Midilli Adası Cunda Adası Yunanistan Balıkesir Ayvalık Göçmen Güvenlik Göçmenler Politika Dünya Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

Bakmadan Geçme

11 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 11 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık izle! (2024) Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık filmi Türkçe dublaj full nereden izlenir? 11 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 11 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 11 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 11 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Erol Bilecik kimdir? Erol Bilecik hangi takımlı? Onaylı Randevu Sistemi ne zaman başlıyor? Yeni hastane randevu sistemi başladı mı? Altınay Savunma (ALTNY) halka arz sonuçları açıklandı mı? Güneş'te patlama mı oldu? ABD'de jeomanyetik fırtına çıktı Mbappe PSG'den ayrıldı mı? Real Madrid'e transfer olacağı iddia ediliyordu 13 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 13 Mayıs burç yorumları Burhan Kuzu kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner hayatı ve biyografisi!
Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title