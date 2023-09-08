Aylin Nazlıaka: "100. Yıl Cumhuriyet Marşımız İlk Kez Bugün Seslendirilecek"

CHP, üç gün sürecek çeşitli etkinliklerle kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacak. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka,"Dünyaca ünlü besteci Bujor Hoinic, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nden esinlenerek bestelediği 100. Yıl Cumhuriyet Marşı'nı partimize hediye etti" dedi. Nazlıaka, marşın ilk kez bugün CHP Genel Merkezi'nde yapılacak etkinlikte seslendirileceğini duyurdu.

İlk Genel Başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı CHP, 100'üncü yılını kutluyor. 8, 9 ve 10 Eylül'de yapılacak çeşitli etkinliklerle kutlanacak 100'üncü yıl için bir beste hazırlandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bestenin ilk kez bu akşam CHP Genel Merkezi'ndeki etkinlikte seslendirileceğini belirtti. Yazılı açıklama yapan Nazlıaka, Bujor Hoinic'in 1984'ten beri Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin daimi şefliğini yaptığını, Antalya, Samsun ve Mersin operalarında, Bursa ve Bilkent senfoni orkestralarının da devamlı konuk orkestra şefi olduğunu belirtti. Hoinic'in gerek şef gerek besteci olarak Romanya, Polonya ve Türkiye radyo ve televizyonlarında pek çok kaydı olduğunu ifade eden Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan kıymetli müzisyen Bujor Hoinic, söz ve bestesi kendisine ait olan 100. Yıl Cumhuriyet Marşı'nı Partimize hediye etti. Kendisine minnettarız. Bu marşı bestelerken Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nden esinlenmiş ve hak, hukuk, adalet temasını vurgulamış. Vazgeçilmezimiz olan eşitlik ve hürriyet çağrısı da marşta öne çıkıyor. Bugün Genel Merkezimizde gerçekleşecek olan etkinlikte bu marş ilk defa seslendirilecek. Etkinlik esnasında marşın sözleri davetlilere SMS ile yollanacak. Gecenin kapanışında hep birlikte marşı tekrar söyleyeceğiz."

100. Yıl Cumhuriyet Marşı'nın sözleri şu şekilde:

"Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi dokuz Ekim'i

Cumhuriyet kuruldu,

Gökte bir yıldız doğdu.

Cumhuriyet uğruna

Can veririz adına,

Şehitler kanlarını,

Feda etti yurduma.

Cumhuriyet bir asır,

Ebediyen yaşasın!

Altı oklu bayrağım dalgalansın,

Göklerde parlasın.

'Ya istiklal, ya ölüm'

Atamızın sözleri;

Halkımızın eseri

Türkiye Cumhuriyeti.

Eşit ve hür yaşarız,

Her güçlüğü aşarız,

Korumaya and içtik

Bu destanı yazan milleti.

Senin olsun Türkiyem

Sonsuza dek hürriyet,

Gerçek demokrasi, medeniyet,

Hak, hukuk, adalet.

Hak, hukuk, adalet!

Hak, hukuk, adalet! İlelebet"

BUGÜNÜN PROGRAMI

Bugün gerçekleşecek etkinliğin detaylarına değinen Nazlıaka, programı şöyle aktardı:

"Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla sloganıyla gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizde kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ikinci yüzyılı simgeledik. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan CHP, 100 yıllık bir çınardır. 100 yaşımızda ülkemizi gerçek bir demokrasiye kavuşturma amacımızı tekrar vurgulayacağız. Marşımızın da temelinde tam olarak hedeflerimiz yer alıyor...

Programımız bu akşam CHP Genel Merkezi'nde 19.30'da saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak. Programda Gençlik Marşı, İzindeyiz, İzmir Marşı, Ankara Ankara ve 100. Yıl Cumhuriyet Marşı okunacak. Ardından Sunay Akın Aydınlanma Yolunda CHP'yi anlatacak. Katılımcılar, parti hikayemizi anlatan ses ve ışık gösterisini izleyecek ."