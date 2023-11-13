Aydın'da yapılan denetimlerde 5 şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca bin 88 araç kontrol edildi ve 21 sürücüye idari yaptırım uygulandı.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu kapsamındaki yerlerin Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) ve Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABS) kontrolüne yönelik 68 ekip, 209 personel ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 3 bin 764 şahsın sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca denetimlerde bin 88 araç kontrol edilirken, 21 sürücüye idari yaptırım uygulanarak 2 araç trafikten men edildi.

İl genelindeki metruk alanlar da kontrol edilirken, denetimlerde 357 umuma açık yer, 102 işletme, 1 AVM, 56 metruk bina, 66 okul çevresi, 76 park, bahçe kontrol edildi. - AYDIN