Aydın'da Uyuşturucu Madde Kullanan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde durdurulan aracın sürücüsünün uyuşturucu madde kullandığı ve araç kullanırken madde etkisi altında olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 5 yıl el konuldu ve 20 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsünün sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı ve madde etkisi ile araç kullandığı tespit edilirken, şahsın ehliyetine 5 yıl el konuldu, 20 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Çakırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Koçarlı Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde sürücüsünün durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Araç sürücüsü F.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Uyuşturucu madde etkisi ile araç kullandığı belirlenen sürücünün ehliyetine 5 yıl el konularak 20 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN