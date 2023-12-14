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Aydın'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

14 Aralık 2023 16:13 Güncelleme: 16:14 Abone Ol

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörün römorkundan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Traktörün aşırı yük nedeniyle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, römorkta bulunan kişi kafasını traktöre çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü ise gözaltına alındı.