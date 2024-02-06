Aydın'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kuyucak ilçesi girişinde meydana gelen kazada, park halindeki tıra arkadan çarpan tırın dorsesi yola devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Aydın- Denizli kara yolu Kuyucak ilçesi girişinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 BSD 140 plakalı tır, arıza nedeniyle sol şeride park ettiği belirtilen 35 AYP 389 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpma sonucu refüje çıkan tırın dorsesi yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan park halindeki tırın sürücü E.K, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.