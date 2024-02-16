Aydın'da Park Halindeki Minibüs Yangınla Söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halinde çalışırken yangın çıkan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşil Mahalle Devlet Hastanesi otoparkında E.A'ya ait 09 ZF 234 plakalı minibüste, park halinde çalışırken yangın çıktı.

Minibüste uyurken duman kokusunu fark eden sürücü E.A. kendini dışarıya attı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Sürücü E.A, gazetecilere yaptığı açıklamada içinde uyuyakaldığı minibüste 39 bin lirasının olduğunu, paralarının da yandığını savundu.