Aydın'da Narkotik Operasyonları: 140 Olaya Müdahale Edildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, son 13 günde 140 olaya müdahale ederek uyuşturucu madde, silah ve nakit paraya el koydu.

Türkiye'nin gözde turizm şehirlerinin başında gelen Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, son 13 günde 140 olaya müdahale etti. Suç ve suç unsurlarını adeta nefes aldırmayan Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen nakit paraya el koydu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 04-17 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Başarılı çalışmaları ile göz dolduran Aydın Narkotik ekipleri 13 günde 140 olaya müdahale etti. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 148 Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılırken 27 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Operasyonlar kapsamında; 2 kilo 369,64 gram esrar, 253,14 gram metamfetamin, 156 adet sentetik ecza maddesi, 11,55 gram eroin, 14,51 gram skunk 6,15 gram kokain, 1 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında ev, iş yeri ve araç ve kişi araması da gerçekleştiren Narkotik Şube ekipleri uyuşturucu madde ticaretin kullanıldığı değerlendirilen 6 adet dijital hassas terazi, 8 adet uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparatlar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22.400.00 TL, 140 sterlin para ele geçirdi.

Bu arada çeşitli ihbarları da değerlendiren ekipler süreç içerisinde yaptıkları operasyonlarda 203 adet yeni nesil tabanca ile 2 adet tüfek ve silahlara ait mermi ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce operasyonların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - AYDIN