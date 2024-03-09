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Aydın'da Mahzen-5 Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

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Aydın'da organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Mahzen-5' operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaştı.

Aydın'da, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Mahzen-5" operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik" ile "haksız kazanç sağlamak" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan şüphelilerden, aralarında suç örgütü ele başı A.H'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 Mart'ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Mahzen-5" operasyonu kapsamında Aydın'da çevrim içi satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden sahtecilik yapıldığının tespit edildiğini belirtmiş, kuryeler üzerinden akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenledikleri sahte faturaları muhasebecileri vasıtasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirerek haksız vergi iadesi aldıkları tespit edilen aralarında suç örgütü elebaşı A.H'nin bulunduğu 18 şüphelinin yakalandığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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