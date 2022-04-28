Aydın'da kuyumcudan hırsızlık yapan kişi tutuklandı - Haberler

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Aydın'da kuyumcudan hırsızlık yapan kişi tutuklandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da kuyumcudan hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Germencik'te bir kuyumcudan hırsızlık yaptığı suçlamasıyla yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.

Germencik'te bir kuyumcudan hırsızlık yaptığı suçlamasıyla yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.

İlçedeki bir kuyumcudan 14 Mart'ta hırsızlık ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapılması sonrası yürütülen soruşturma kapsamında M.C.Y. (19), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından hakimliğe sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Dolandırıcılık, 14 Mart, Güncel, Haberler

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