Aydın'da cipe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet cipe çarptı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
S.D. idaresindeki 09 ALB 879 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda park halindeki M.D'ye ait 09 AJB 876 plakalı cipe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Hastaneye kaldırılan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.