Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Çalınan Traktör İncir Bahçesinde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir galerinin önünden çalınan yeni traktör, incir bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. Galeri sahibi C.K, iş yerinin önünde sergilediği sıfır traktörün yerinde olmadığı şikayetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, traktörün S.D tarafından götürüldüğü belirlendi. Traktör, bir incir bahçesi içinde bulundu. S.D, gözaltına alınırken traktör sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir galerinin önünden çalınan yeni traktör, incir bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Galeri sahibi C.K, iş yerinin önünde sergilediği sıfır traktörün yerinde olmadığı şikayetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, traktörün S.D tarafından götürüldüğü belirlendi.

Traktör, bir incir bahçesi içinde bulundu.

S.D, gözaltına alınırken traktör sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Germencik Aydın Tarım Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title