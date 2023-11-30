Aydın'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 7 yıl ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde biri 7 diğeri de 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Suç ve suçlulara geçit vermeyen asayiş ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, mala zarar verme suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan D.M., hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan A.B. ile hırsızlık suçundan aranan D.R. isimli şahıslar düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN