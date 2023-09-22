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Aydın'da araçlarında uyuşturucu bulunduran 4 şüpheli tutuklandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde araçlarında uyuşturucu madde bulunduran 4 şüpheli, tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde araçlarında uyuşturucu madde bulunduran 4 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine 2 aracı durdurdu.

Ekiplerin araçlarda ve şüphelilerin üstelerinde yaptıkları aramalarda 2 kilogram skunk, 550 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheliler A.K, U.K, M.A, ve H.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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