Aydın'da 4 Sahipsiz Köpek Zehirlenerek Öldürüldü
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 4 sahipsiz köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası üzerine inceleme başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 4 köpeğin ölüsünü buldu. Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı tepki gösterdi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 4 sahipsiz köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası üzerine inceleme başlatıldı.
Atça Mahallesi'nde köpek ölümleri yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye polis, zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler burada 4 köpeğin ölüsünü buldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek, duruma tepki gösterdi.