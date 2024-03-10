Avusturya'daki Schonbrunn Hayvanat Bahçesi, panda işbirliğini sürdürmeye devam ediyor

ÇEKİM TARİHİ: 6 Mart 2024

1. Hayvanat bahçesinde su içen panda Yang Yang'ın çeşitli görüntüleri

3. Bambu yiyen panda Yang Yang'ın çeşitli görüntüleri

Avusturya'daki Schonbrunn Hayvanat Bahçesi, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği (CWCA) ile panda işbirliğini sürdürmeye istekli olduğunu açıkladı. Her iki taraf da yeni bir anlaşma için görüşmelere başladı.

"Dev panda sadece doğanın korunmasında değil, Avusturya ve Çin arasındaki dostluğun bir sembolü olarak da çok önemli bir rol oynuyor. ve bunun insanları bir araya getirdiğini düşünüyorum. Elbette işbirliğinin devam edeceğini umuyoruz. Avusturyalılar buraya gelmeyi çok seviyor, bize pandaların nasıl olduğunu soruyor ve onları görmek istiyorlar. Ayrıca Viyana'ya gelen turistler de hayvanat bahçesine gitmeyi, özellikle de dev pandaları görmeyi çok seviyor."

Schonbrunn Hayvanat Bahçesi 2003 yılından bu yana dünyada dev pandaların yaşadığı birkaç hayvanat bahçesinden biri.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Viyana'dan bildiriyor.

(XHTV)