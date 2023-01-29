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Avustralya'da Göl Üzerinde Işıklar İsimli Işık Gösterisinden Kareler

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Avustralya'da Göl Üzerinde Işıklar İsimli Işık Gösterisinden Kareler

KANBERRA, 29 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bulunan Burley Griffin Gölü'nde, "Yansıt, Saygı Göster ve Kutla" temasıyla Göl Üzerinde Işıklar isimli bir gösteri düzenlendi.

Avustralya'da Göl Üzerinde Işıklar İsimli Işık Gösterisinden KarelerAvustralya'nın Kanberra kentinde bulunan Burley Griffin Gölü'nde dev su perdelerine yansıtılan ışık ve renk gösterisinden bir enstantane görülüyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)  

KANBERRA, 29 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bulunan Burley Griffin Gölü'nde, "Yansıt, Saygı Göster ve Kutla" temasıyla Göl Üzerinde Işıklar isimli bir gösteri düzenlendi.

İki dev su perdesine yansıtılan şaşırtıcı ışık ve renk gösterisine gelenler, coşkulu müziklerin eşliğinde lazer ışıklarından oluşan görsel bir ziyafetin tadını çıkardı.

Dört gün sürecek ışık gösterisi, Avustralya'nın çevreye ve nakliye işçileri, öğretmenler ve hemşireler dahil isimsiz kahramanlar olan günlük işlerini yapan insanlara gerçekten değer verdiğini gösteren ve Ulusal Başkent İdaresi ile Ulusal Avustralya Günü Konseyi'nin işbirliğiyle hazırlanan bir gösteri.

Avustralya'da Göl Üzerinde Işıklar İsimli Işık Gösterisinden KarelerAvustralya'nın Kanberra kentinde bulunan Burley Griffin Gölü'nde dev su perdelerine yansıtılan ışık ve renk gösterisinden bir enstantane görülüyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Avustralya'da Göl Üzerinde Işıklar İsimli Işık Gösterisinden KarelerAvustralya'nın Kanberra kentinde bulunan Burley Griffin Gölü'nde dev su perdelerine yansıtılan ışık ve renk gösterisinden bir enstantane görülüyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Avustralya'da Göl Üzerinde Işıklar İsimli Işık Gösterisinden KarelerAvustralya'nın Kanberra kentinde bulunan Burley Griffin Gölü'nde dev su perdelerine yansıtılan ışık ve renk gösterisinden bir enstantane görülüyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Avustralya'da Göl Üzerinde Işıklar İsimli Işık Gösterisinden KarelerAvustralya'nın Kanberra kentinde bulunan Burley Griffin Gölü'nde dev su perdelerine yansıtılan ışık ve renk gösterisinden bir enstantane görülüyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Avustralya'da Göl Üzerinde Işıklar İsimli Işık Gösterisinden KarelerAvustralya'nın Kanberra kentinde bulunan Burley Griffin Gölü'nde dev su perdelerine yansıtılan ışık ve renk gösterisinden bir enstantane görülüyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Avustralya'da Göl Üzerinde Işıklar İsimli Işık Gösterisinden KarelerAvustralya'nın Kanberra kentinde bulunan Burley Griffin Gölü'nde dev su perdelerine yansıtılan ışık ve renk gösterisinden bir enstantane görülüyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Avustralya'da Göl Üzerinde Işıklar İsimli Işık Gösterisinden KarelerAvustralya'nın Kanberra kentinde bulunan Burley Griffin Gölü'nde dev su perdelerine yansıtılan ışık ve renk gösterisinden bir enstantane görülüyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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