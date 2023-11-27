Avrupa üçüncüsü boksçu Şeyma, kız kardeşiyle dünya şampiyonasına hazırlanıyor

KARADAĞ'da düzenlenen 'U22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda bronz madalya kazanan Vanlı Şeyma Düztaş (21), aynı yarışmada 60 kiloda Avrupa 4'üncüsü olan Evin Erginoğuz (21) ve 71 kiloda Avrupa 5'incisi olan kardeşi Yaren Düztaş (18) ile gelecek yılki ' Dünya Boks Şampiyonası' için antrenman yapıyor. Milli takım antrenörü Ayhan Öz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan boks kursunda kentte100 sporcuya boks eğitimi verdiklerini söyledi.

Karadağ'ın Budva kentinde 10-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen, 38 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı boks şampiyonasında Vanlı Şeyma Düztaş, 81 kiloda Avrupa 3'üncüsü olup bronz madalya kazandı. Aynı yarışmada, son maçında rakibine yenilen Evin Erginoğuz ise 60 kiloda Avrupa 4'üncüsü oldu. 71 kiloda yarışan Yaren Düztaş da son maçında Arnavutluklu rakibine yenilip Avrupa 5'incisi oldu. Milli takıma seçilen Şeyma, kardeşi Yaren ve takım arkadaşı Evin ile birlikte gelecek yıl düzenlenecek olan dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Boks milli takımı antrenörü Ayhan Öz'ün çabalarıyla 7 yıl önce spora başlayan Şeyma Düztaş, Türkiye ve Avrupa'da önemli dereceler elde etti. Kendisinden 1 hafta sonra spora başlayan ve 4 kez Türkiye Şampiyonu olan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Beden Eğitimi Anterenörlük 2'nci sınıf öğrencisi kardeşi Yaren de şampiyonada önemli dereceler elde etmek istiyor.

'HEDEFİM, DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK'

Antrenörü sayesinde boksa başladığını söyleyen milli takım sporcusu Avrupa 3'üncüsü Şeyma Düztaş, "17 yaşından beri boksla uğraşıyorum. Antrenörüm sayesinde boksa başladım. Onunla tanıştıktan sonra boksun bana kattığı birçok şey oldu. Gelecek hedeflerim var. Bu turnuvada ilk önce milli takımla beraber Avrupa Şampiyonası'na hazırlandık. Bu şampiyonada hedefimiz altın madalyaydı ama nasip olmadı. Bronz madalya ile turnuvaya veda ettik. İlk maçta Macar rakibimle dövüştüm. 5-0 galip geldim. İkinci maçımı ise Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Polonyalı rakibimle yaptım. Bu maçı da 5-0 aldım. Yarı finalde ise Rus rakibimle dövüştüm ama sakatlığımdan dolayı devam edemedim. Şimdiki hedefim ise Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak. Çok daha iyi çalışıp, çok daha iyi yerlere gelmeyi planlıyoruz. Spor, insana öz güven katıyor. Ben bu bu spora başladıktan sonra öz güvenim arttı. Kendimi koruyabiliyorum en azından. Kız çocuklarına da tavsiyem, istedikleri branşta kendilerini geliştirsinler. Bir kadının kendi ayakları üzerinde durması kadar güzel bir şey yok. Kız kardeşimle birlikte 7 yıldır boks yapıyoruz" dedi.

'5 KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUM'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antrenörlük 4'üncü sınıf öğrencisi, milli sporcu Evin Erginoğuz ise "5 kez Türkiye şampiyonluğum var. Daha önce Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil ettim. U22 Avrupa Şampiyosı'nda da Rus rakibime karşı ilk maçımı aldım. İkinci maçımda mağlup oldum, bariz bir şekilde hakkım yenildi ve yarışmada Avrupa 4'üncüsü oldum. 8 yıldır boks yapıyorum. İnşallah önümüzdeki şampiyonada altın madalya almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'ABLAM SAYESİNDE BOKSA BAŞLADIM'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antenörlük 2'nci sınıf öğrencisi, milli boksör Yaren Düztaş da spora ablası sayesinde başladığını belirterek, "4 kez Türkiye şampiyonluğum var. Ülkemizi son 2 sene içerisinde 2 kez Avrupa'da ve 1 kez de Dünya Şampiyonası'nda temsil ettim. Ablam sayesinde boksa başladım. O benden 1 hafta önce başlamıştı. Şu an ikimiz birlikte antrenman yapıp şampiyonaya hazırlanıyoruz. Ablamla birlikte bu yıl U22'de Türkiye Şampiyonu olduk. Avrupa'da da 5'inci geldim. Önümüzdeki yıl düzenlenecek şampiyonada büyüklerde iyi bir derece almayı hedefliyoruz" dedi.

'SPORCULARIMIZ, ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİ'

Milli takım antrenörü Ayhan Öz ise Van'da toplam 100 sporcuya boks eğitimi verdiğini anlatarak, "Milli takımda da kız ve erkeklerde sporcumuz var. En son katıldığımız U22 Yaş Altı Bayanlar Türkiye Şamiyonası vardı. Milli takım kadrosu 12 kişiden oluşuyor. Bu sporcuların 3'ü Van'dan. Yani milli takımda en çok sporcusu alan iliz. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'na gittik ve ülkemizi temsil ettik. 10-20 Kasım 2023 tarihleri arasında Karadağ'ın Budva kentinde yapıldı. 38 ülkeden sporcular katılmıştı bu yarışmaya. Sporcularım çok önemli maçlar aldılar. 81 kilodaki sporcumuz Şeyma, 3 kez Avrupa Şampiyonu olmuş Polonyalı rakibini yendi. Ancak son maçta sakatlığı nedeniyle Rus rakibine yenildi. Sakatlığı olmasaydı Avrupa Şampiyonu olurdu. Bu da bizim için bir tecrübe oldu. İnşallah önümüzdeki yılki şampiyonada İstiklal Marşı'mızı okutacağız" diye konuştu.

Milli takımda da antrenörlük yaptığını, milli takım olarak da Avrupa 2'ncisi olduklarını kaydeden Öz, "Bu da bizim için çok gurur verici bir olaydır. Sporcularımız çok önemli başarılar elde etti. Van'da bu kadar başarılı bir boks takımı var. Başta büyüklerimizin, devletimizin çok büyük destekleri var. Bize her türlü imkan ve malzeme desteğini sağlamışlar ama Vanlı iş insanlarımızdan da sponsor olmalarını bekliyoruz. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün devlet büyüklerimizden sporcularımıza maddi ve manevi destek olmalarını bekliyoruz. İnşallah biz de daha büyük başarılara imza atacağız. Hedefimiz dünya şampiyonasında önemli dereceler almak. Bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.