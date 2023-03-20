"Avrupa Merkez Bankası İçin Kriz Tehlikesi Yok"
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetçileri, Amerikan bankalarının First Republic Bankası'na 30 milyar dolarlık nakit desteği sağlamasının ve FED'den rekor miktarda meblağ çekmesinin ardından bankacılık sektöründe yaşanan son krizin Euro bölgesi bankalarına sıçramasını beklemiyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetçileri, Amerikan bankalarının First Republic Bankası'na 30 milyar dolarlık nakit desteği sağlamasının ve FED'den rekor miktarda meblağ çekmesinin ardından bankacılık sektöründe yaşanan son krizin Euro bölgesi bankalarına sıçramasını beklemiyor
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel