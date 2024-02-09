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Avcılar'da Otomobil Kazası: Sürücü İki Özel Halk Otobüsüne Çarptı

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Avcılar'da meydana gelen kazada, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki iki özel halk otobüsüne çarptı. Sürücü otomobilde sıkışırken yanındaki kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'da, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki iki özel halk otobüsüne çarptı. Kazada sürücü otomobilde sıkışırken yanındaki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Avcılar Merkez Mahallesi'nde, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 PJ 4375 plakalı otomobilin sürücüsü M.E., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 HO 1440 ve 34 HO 1474 plakalı iki özel halk otobüsüne çarptı. Kazada, kadın sürücü M.E., otomobilde sıkıştı. Otomobilin yolcu koltuğundaki G.E. ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralı M.E'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif hafif şekilde yaralanan G.E. ise tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması ile trafik normale dönerken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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