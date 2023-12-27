Avcılar Belediyesi İşçisine Yumruklu Saldırı Protesto Edildi

AVCILAR Belediyesi temizlik kamyonunun yol vermemesine sinirlenen sürücü belediye işçisine saldırmıştı. Belediye işçisinin yaralanmasına neden olan yumruklu saldırı, temizlik işçileri tarafınd an protesto edildi.Protesto gösterisine saldırıda gözünden yaralanan işçi Emrah Özdemir de katıldı.

Olay Merkez Mahallesi Menekşe sokakta meydana geldi. Avcılar Belediyesine bağlı temizlik ekibi yolda ilerlediği sırada, önlerinde giden bir kamyon internet kablosunu kopardı. Kopan kablo yere düşerken, belediye temizlik aracının şoförü aracı durdurdu, işçilerden yoldaki kabloların çekilmesini istedi. Çöp kamyonunun durmasına sinirlenen sürücü ise, korna çalarak yolun açılmasını istedi. Bu sırada otomobilden inen sürücü, Avcılar Belediyesi temizlik işçisi Emrah Özdemir ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sırasında sürücü, işçi Özdemir'e saldırdı. Sürücünün yumruklu saldırısında gözünden yaralanan Özdemir, hastaneye kaldırıldı.Saldırıyı protesto eden işçiler Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde toplandı. Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Savaş Doğan, "Avcılar emekçileri olarak yaşadığımız bu olayları hiç haketmiyoruz. Belediyelerde hizmet veren ölümden yaşama kadar hayatın her alanında hizmet üreten emekçilere sahip çıkılmasını saygı gösterilmesini bekliyoruz. Onlarca kişi bu saldırılara maruz kalabiliyoruz. " dedi.