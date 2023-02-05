Ataşehir'de trafikte silahla İETT sürücüsünü tehdit eden şüpheli yakalandı Güncel Haberler İstanbul Ataşehir'de trafikte silahla İETT sürücüsünü tehdit eden şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Ataşehir'de trafikte silahla İETT sürücüsünü tehdit eden şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi D-100 kara yolunda Kadıköy yönünde seyir halindeki İETT otobüsünün önüne kıran ve silahını yönelttiği otobüs sürücüsünü tehdit eden şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. Otobüsteki yolcuların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerden otomobilin plakasını tespit eden ekipler, sürücü B.Ü'yü Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı. Ataşehir Polis Merkezi'ne getirilen şüpheli, hakkında "tehdit", "hakaret" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Ataşehir İETT Güncel Haberler

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