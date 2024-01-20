Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Kuyumcu Soygunu Şüphelisi Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Ataşehir'de bir kuyumcudan çalınan 10 bileziği çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Ataşehir'de kurusıkı silahla bir kuyumcudan yaklaşık 300 bin lira değerindeki 10 bileziği çalıp kaçtığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir kuyumcuya maske takıp kurusıkıyla girdiği, kadın çalışan N.K'yi etkisiz hale getirdiği, yaklaşık 300 bin lira değerindeki 10 bileziği çalıp motosikletiyle uzaklaştığı belirtilen zanlıyla ilgili çalışma yürüttü.

Kimliğini belirledikleri H.K'nin yakalanması için kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, soygunda kullanılan motosikleti Çamlıca Otobanı'ndaki yeşil alanda buldu. H.K'nin evine baskın düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada soygun, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul Ataşehir Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title