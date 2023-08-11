Atama Kararları Yayınlandı.

11 bakanlık ile askeriyeye ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğradığı dönemde Erzurum Valisi olan Okay Memiş, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı olarak atandı.

11 bakanlık ile askeriyeye ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğradığı dönemde Erzurum Valisi olan Okay Memiş, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı olarak atandı.

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile 11 bakanlıkta 145 genel müdür ataması yapıldı.

Atamaların bakanlıklara göre dağılımı şöyle:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 9, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 19, Dışişleri Bakanlığı 37, İçişleri Bakanlığı 4, Kültür ve Turizm Bakanlığı 14, Milli Eğitim Bakanlığı 12, Milli Savunma Bakanlığı 7, Tarım ve Orman Bakanlığı 17, Ticaret Bakanlığı 18, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4."

Erzurum Valisi Okay Memiş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Başkanı olarak atandı. Vali Memiş, dün yayınlanan Valiler Kararnamesi'yle görevden alınmıştı. Vali Memiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğradığı dönemde Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, dün Valiler Kararnamesi'yle Edirne Valisi olarak atanmıştı.

Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Karadağlı, önceki gün Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile görüşmüştü. Sinema Genel Müdürü ise Erkin Yılmaz oldu.

Kalkınma Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Raci Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü'ne atandı. İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne ise Samet Güneş getirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ise Volkan Mutlu Coşkun atandı.

TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut ve İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi. Kara Yolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta oldu.

AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer ve SGK Başkan Yardımcısı Oğuzhan Tekin ise görevden alındı.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında da atamalar yapıldı. Orgeneral İrfan Özsert Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na, Orgeneral Kemal Yeni Ege Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Veli Tarakçı 3. Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Levent Ergün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Korgeneral Metin Tokel 2. Ordu Komutanlığı'na; Koramiral İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tümamiral Rafet Oktar Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na atandı.