Asya-Pasifik'te 2026'nın gündemini seçimler ve zirveler belirleyecek

Asya-Pasifik ülkelerinde 2026 yılının seçimler ile siyasi ve ekonomik zirvelerin etkisinde geçmesi bekleniyor.

Güneydoğu Asya ülkeleri Myanmar, Tayland, Nepal ve Vietnam'da bu yıl yapılacak seçimler, bölgenin siyasi gündemleri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO Liderler Zirvesi temmuzda Ankara'da, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kasımda Antalya'da düzenlenecek.

G7 Liderler Zirvesi Fransa'da, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi Filipinler'de, G20 Zirvesi ABD'nin Miami kentinde gerçekleştirilecek.

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın yer aldığı ve Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) 2026 Zirvesi, yılın ilk çeyreğinde Avustralya'da düzenlenecek.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in kurucuları arasında yer aldığı 9 üyeli BRICS Zirvesi için liderler, yıl içinde Hindistan'da buluşacak.

Rusya'nın doğusundaki Vladivostok kentinde "Doğu Ekonomi Forumu", yılın sonbahar aylarında düzenlenecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu çok sayıda ülke liderinin foruma katılması bekleniyor.

Pasifik Adaları Forumu (PIF) Liderler Zirvesi, bölgedeki Palau Adası'nda yıl içinde düzenlenecek. Zirvede başta Okyanusya olmak üzere hükümetler arası işbirliği fırsatları ele alınacak. Çin'in nüfuzunu artırdığı bölgede ABD, Avustralya ve Japonya'nın jeopolitik reaksiyonları yakından izleniyor.

AA muhabiri, başta Asya, Pasifik ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere 2026 yılında öne çıkması beklenen sıcak gündem maddeleri ile uluslararası etkinlikleri derledi.

Ocak

ASEAN Dönem Başkanlığını bugün Filipinler devralacak. Birliğin gündeminde Güney Çin Denizi anlaşmazlıkları ile askeri rejimin yönettiği Myanmar'ın siyasi geleceği yer alıyor. Filipinler'in liderliğinde "Geleceğimize Birlikte Yol Alıyoruz" temasıyla birlik ve dayanışmasını güçlendirmeyi hedefleyecek ASEAN'ın Liderler Zirvesi, yıl içinde düzenlenecek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), bugün Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını ocak-haziran için 6 aylığına devralacak. GKRY, daha önce Temmuz-Aralık 2012 döneminde bu görevi üstlendi. 2026'nın ikinci yarısında da İrlanda, AB Dönem Başkanlığını devralacak.

Fransa, bugün G7 2026 Dönem Başkanlığını, 2025 Dönem Başkanı Kanada'dan devralacak. G7 Liderler Zirvesi, Fransa'nın doğusundaki Evian-les-Bains bölgesinde 14-16 Haziran'da düzenlenecek.

Küresel bazda en büyük tüketici elektroniği etkinliği "CES 2026", Nvidia, Panasonic, Hisense ve Samsung dahil çok sayıda üretici ve geliştiricinin katılımıyla 6-9 Ocak'ta ABD'nin Las Vegas kentinde başlayacak. Etkinlikte yapay zeka ve sanal gerçeklik ürünleri öne çıkacak.

Performans ve satış sonrası parçaların sergilendiği yıllık ünlü modifiye otomobil fuarı "Tokyo Auto Salon", 9-11 Ocak'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Makuhari Messe fuar alanında otomobil severlere açılacak.

83. Altın Küre Ödülleri (Golden Globe Awards), 11 Ocak'ta ABD'de törenle sahiplerini bulacak.

Güney Asya ülkesi Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından ilk kez yapılan ve ilk aşaması 28 Aralık'ta düzenlenen genel seçimlerin ikinci etabı 11 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Seçimlerin üçüncü aşaması, ocak ayı içinde yapılacak.

Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Japonya'da son 50 yıl içinde yaşanan en yıkıcı deprem olarak kayıtlara geçen Kobe Depremi'nin (Büyük Hanşin Depremi) 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden 6 bin 400'ü aşkın kişi 17 Ocak'ta anılacak.

ABD'de 17-25 Ocak'ta Detroit Otomobil Fuarı (eski adıyla Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı) düzenlenecek. Dünyanın en etkili otomotiv etkinliklerinden biri kabul edilen fuarda son otomotiv ve mobilite yenilikleri ile geleceği sergilenecek.

Güneybatı Avrupa ülkesi Portekiz'de cumhurbaşkanı seçimleri, 18 Ocak'ta düzenlenecek.

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) yıllık toplantısı, İsviçre'nin Davos kasabasında 19-23 Ocak'ta düzenlenecek. Hükümet, iş dünyası, uluslararası örgütler, sivil toplum ve akademiden 2 bin 500'den fazla temsilciyi buluşturacak forumda acil küresel sorunlar ele alınacak.

Güney Asya ülkesi Vietnam'da Komünist Parti 14. Ulusal Kongresi, başkent Hanoi'de 19-25 Ocak'ta yapılacak. Önemli belgeleri gözden geçirip onaylaması beklenen delegeler, partiyi ve ülkeyi bir sonraki döneme taşıyacak yeni merkez komite üyelerini belirleyecek.

ABD'nin başkenti Washington'da 20 Ocak 2025'te ülkenin 47. Başkanı olarak yemin eden Donald Trump, görevdeki ilk yılını dolduracak.

Şubat

Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 68. Grammy Ödülleri, 1 Şubat'ta ABD'nin batısındaki Los Angeles kentinde sahiplerini bulacak.

ABD ile Rusya arasında imzalanan "Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması" (New START), 5 Şubat'ta sona erecek.

Güney Asya ülkesi Tayland'da genel seçimler, 8 Şubat'ta düzenlenecek. 70 milyonu aşkın nüfusa sahip Tayland'da halk, sandıkta Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini belirleyecek.

Kuzey Afrika ülkesi Mısır'da 11 Şubat, 1981-2011 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin 15. yıl dönümü. Mübarek, ülke geneline yayılan halk gösterileri sonrası görevinden istifa etmişti.

Bangladeş Seçim Komisyonunun resmi takvimine göre halk, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere 12 Şubat'ta sandık başına gidecek.

Almanya'nın Münih kentinde 13-15 Şubat'ta düzenlenecek yıllık Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) Asya, Avrupa ve Afrika bölgesi ülkelerinden hükümet ve iş dünyası temsilcileri iştirak edecek.

Geçit törenleri ve açık hava performanslarıyla ünlü, dünyanın en büyük karnavallarından Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 13-21 Şubat'ta düzenlenecek.

Mart

Küresel iletişim teknolojileri sektöründe en büyük sanayi fuarı kabul edilen "Dünya Mobil Kongresi", 2-5 Mart'ta İspanya'nın Barselona kentinde toplanıyor. Üretken yapay zekanın öne çıkacağı kongrede mobil çip, telekom, bağlantılı otomobiller, bulut ve altyapı teknolojileri ile yeni bilgisayar ve akıllı telefon modelleri tanıtılacak.

Çin'de yıllık Ulusal Halk Kongresi, 5 Mart'ta başkent Pekin'de toplanacak. Yaklaşık 3 bin milletvekillinin haftalık oturumun son gününde yasa tasarılarını onaylaması bekleniyor.

Güney Asya ülkesi Nepal'de halk, Temsilciler Meclisinin 275 üyesini belirlemek üzere 5 Mart'ta düzenlenecek erken genel seçimler için sandığa gidecek.

Formula 1 yarışlarının Asya-Pasifik bölgesi kapsamlı takvimi açıklandı. Buna göre 6-8 Mart'ta Avustralya'da Melbourne, 13-15 Mart'ta Çin'de Şanghay, 27-29 Mart'ta Japonya'da Suzuka ile sonbahar dönemine denk gelen 9-11 Ekim'de Singapur'da Marina Bay, yarışa ev sahipliği yapacak.

Japonya'da 11 Mart, ülkenin kuzeydoğusunda 2011'de meydana gelen Tohoku depremi ve Fukuşima Dai-İçi Nükleer Santrali'ndeki patlamanın 15. yıl dönümü. Felaket sonucu 20 bini aşkın insan hayatını kaybetmiş, 27 binden fazla kişi yerinden edilmişti.

Güney Asya ülkesi Vietnam'da meclis seçimleri, 15 Mart'ta düzenlenecek.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisince, 1929'dan bu yana verilen ünlü "Oscar Ödülleri", 16 Mart'ta ABD'nin California eyaletinde sahiplerini bulacak.

Dünyanın en değerli şirketleri arasındaki California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın ev sahipliğinde San Jose kentinde 16-19 Mart'ta "GPU Teknoloji Konferansı" düzenlenecek. 2025'teki konferansa sektör temsilcisi 25 bine yakın kişi katıldı.

"Asya İçin Boao Forumu" (BFA) yıllık konferansı, 24-27 Mart'ta Çin'in Haynan eyaletinde gerçekleştirilecek. Asya ve Avrupa ülkelerinden hükümet ve iş dünyası temsilcilerinin foruma katılması bekleniyor.

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı (MC14), 26-29 Mart'ta Kamerun'un Yaounde kentinde düzenlenecek.

Nisan

Dünya otomotiv endüstrisinin en eskilerinden New York Uluslararası Otomobil Fuarı, 3-12 Nisan'da düzenlenecek. Sektör lideri üretici firmalar, lansman otomobillerini vitrine çıkaracak.

Güney Amerika ülkesi Peru'da 12 Nisan'da halk, genel seçimler için sandığa gidecek.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları, 13-18 Nisan'da ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek.

İngiltere'de 21 Nisan, Eylül 2022'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in 100. doğum günü. İngiliz monarşisinde 70 yıllık hükümdarlığıyla "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" ünvanına sahip Kraliçe 2. Elizabeth, görev süresi boyunca 15 başbakan gördü.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından Çin'in başkentinde "Pekin Otomobil Fuarı", 24 Nisan-3 Mayıs'ta düzenlenecek.

Eski Sovyetler Birliği'ndeki Çernobil bölgesinde 26 Nisan, 1986'da meydana gelen nükleer felaketin 40. yıl dönümü.

Mayıs

Asya Kalkınma Bankasının (ADB) yıllık toplantısı, Özbekistan'ın Semerkant kentinde 3-6 Mayıs'ta düzenlenecek.

İngiltere'de yerel seçimler için 7 Mayıs'ta halk, sandık başına gidecek. Aynı gün İskoçya'da da parlamento seçimleri düzenlenecek.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yıllık genel kurulu, 18-23 Mayıs'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek.

Diplomasi zirvelerinden "Shangri La Diyaloğu" (SLD), 29-31 Mayıs'ta Singapur'da yapılacak. İngiltere merkezli "International Institute for Strategic Studies" düşünce kuruluşuna ait zirveye ABD ve Avrupa'dan savunma bakanları dahil bürokrasi ve sektör liderleri katılacak.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da devlet başkanı seçimleri, 31 Mayıs'ta düzenlenecek. Ağustos 2022'de seçilen Devlet Başkanı Gustavo Petro, anayasal şart gereği ikinci dönem için aday olamayacak.

Haziran

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da halk, 1 Haziran'daki genel seçimlerde sandık başına gidecek.

Taipei Uluslararası Bilgi Teknolojileri Fuarı (Computex Taipei), Tayvan'da 2-6 Haziran'da düzenlenecek. Organizasyon, 2000'li yılların başından beri dünyanın en büyük bilgisayar ve teknoloji fuarlarından biri görülüyor.

Dünyanın önde gelen ekonomi forumları arasında yer alan ve "Rusya'nın Davos'u" olarak bilinen "St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF)", 3-6 Haziran'da düzenlenecek. Foruma geçen yıl 144 ülkeden üst düzey hükümet ve şirket yetkilileri dahil 24 bini aşkın kişi katıldı.

Ermenistan'da halk, 7 Haziran'da düzenlenecek parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

G7 Liderler Zirvesi, dönem başkanı Fransa'nın ev sahipliğinde ülkenin doğusundaki Evian-les-Bains bölgesinde 14-16 Haziran'da yapılacak. Zirveye Güney Kore, Avustralya ve Hindistan liderlerinin de katılması bekleniyor.

Çin'in başkenti Pekin'de "4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı (CISCE)", 22-26 Haziran'da gerçekleştirilecek. Çeşitli sektörlerin üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek fuar, tedarik zincirinin geleceği ve yeni fırsatlara ev sahipliği yapacak.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Çin'in Dalian bölgesinde 23-25 Haziran'da "Yaz Davos'u" olarak da anılan "Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı"nı düzenleyecek. Toplantıda dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin geleceği ve yeni sınamaları konuşulacak.

Temmuz

İrlanda, temmuz-aralık dönemini kapsayan 2026 yılının ikinci yarısı için AB Dönem Başkanlığını 1 Temmuz'da devralacak.

ABD, 4 Temmuz'da kuruluşunun 250. yıl dönümünü kutlayacak.

36. NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da düzenlenecek. Avrupa-Atlantik askeri ittifakının yeni dönemde Asya-Pasifik'i dikkate alan daha kapsamlı yaklaşıma yönelebileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bünyesindeki Dünya Mirası Komitesi, 19-29 Temmuz'da Güney Kore'nin Busan kentinde bir araya gelecek.

Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden kabul edilen "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı", İngiltere'nin Farnborough kentinde 20-24 Temmuz'da düzenlenecek.

Ağustos

Güney Kore'de yerel dilde "ışığın geri getirilmesi" anlamındaki "Gwangbokjeol" olarak isimlendirilen Kore Ulusal Kurtuluş Günü, 15 Ağustos'ta kutlanacak. Kurtuluş günü, Japonya'nın Güney Kore üzerindeki egemenliğinin sona ermesini temsil ediyor.

Karayipler ülkesi Haiti'de halk, iki turda düzenlenecek genel seçimler için 30 Ağustos ve 6 Aralık'ta sandık başına gidecek. Seçimde devlet başkanı, Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri belirlenecek.

İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri kabul edilen ve 60 ülkenin katıldığı İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 81. yılı dolayısıyla ağustos ve eylül aylarında birçok ülkede hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlenecek.

Eylül

Çip endüstrisinde dünya çapında üretici ve geliştiricileri bir araya getirecek "Semicon Taiwan" Fuarı, 2-4 Eylül'de Tayvan'ın başkenti Taipei'de yapılacak. Dünyanın en büyük çip üreticileri Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ile Applied Materials ve Tokyo Electron da fuarda yer alacak.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA, 4-8 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek. Fuar, tüketici ve ev elektroniği alanında dünyanın önde gelen firmalarının lansman ürünlerine ev sahipliği yapacak.

BM Genel Kurulunun 81. Oturumu (BMGA 81), 8 Eylül'de başlayacak.

ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne yol açan ve ülkedeki en büyük terör saldırıları olarak tarihe geçen 11 Eylül'ün 25. yılında anma töreni yapılacak.

İskandinavya ülkesi İsveç'te halk, 13 Eylül'de genel seçimler için sandık başına gidecek.

Rusya'da yasama seçimlerinin en geç 20 Eylül'de yapılması planlanıyor. Seçimlerde Federal Meclisin alt kanadı kabul edilen Devlet Dumasındaki 450 sandalyenin yeni sahibi belirlenecek.

Çok uluslu kredi kuruluşu Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), 2026 toplantısını Katar'ın başkenti Doha'da 23-24 Eylül'de düzenleyecek. Batı destekli kredi kuruluşlarına alternatif olarak tanımlanan AIIB, gelişen ülkelerdeki altyapı projelerini finanse etmesiyle bilinen Çin'in "yurt dışında nüfuzunun artırılmasında" önemli görülüyor.

Ekim

Brezilya'da halk, 4 Ekim'de devlet başkanı, devlet başkanı yardımcısı ile Ulusal Kongre üyeleri ve eyaletlerin valilerini belirlemek üzere genel seçimler için sandık başına gidecek. Seçimin ikinci turu 25 Ekim'de düzenlenecek.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderleri, yıllık zirve için Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 9 Ekim'de bir araya gelecek.

IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 12-18 Ekim'de yapılacak.

Dünyanın önemli elektronik fuarlarından CEATEC 2026, Tokyo'nun doğusundaki Makuhari Messe fuar alanında 13-16 Ekim'de düzenlenecek. Sony, Panasonic dahil bilgi teknolojileri ve elektronik firmaları, fuar marjında son ürün ve hizmetlerini sergileyecek.

Fransa'nın başkentinde 13-18 Ekim'de düzenlenecek Paris Ulusal Otomobil Fuarı'nda (Mondial de l'Auto) son otomotiv ve mobilite yenilikleri ile sektörün geleceği sergilenecek.

Kasım

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosundaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Yaklaşık 200 ülkeden hükümet temsilcisini bir araya getirecek konferansta yeni iklim hedefleri müzakere edilecek.

Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, 10-15 Kasım'da ülkenin güneyindeki Guangdong bölgesinde gerçekleştirilecek. "Zhuhai Airshow" diye bilinen etkinlik, ülkedeki en büyük havacılık fuarı olarak tanınıyor.

Rusya ve komşularının üyesi olduğu Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) ülkelerinin liderleri, Moskova'da bir araya gelecek. CSTO 2026 Zirvesi'nin mottosu, "Çok Kutuplu Bir Dünyada Kolektif Güvenlik: Ortak Amaç, Paylaşılan Sorumluluk" olacak.

Rusya'nın askeri saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına yönelik uluslararası çabaların eş güdümü amacıyla "Ukrayna'nın Yeniden İnşası" (ReBuild Ukraine) etkinliği, Polonya'nın başkenti Varşova'da 11-12 Kasım'da düzenlenecek.

Çin, 18-19 Kasım'da ülkenin Shenzhen bölgesinde 2026 Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Asya-Pasifik bölgesi ülkeleri arası küresel ticaret, tedarik zinciri ve iklim değişikliği, zirvenin gündeminde olacak.

Aralık

BM Su Konferansı, 2-4 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerinin müzakereler için buluşacağı G20 Zirvesi'ne ABD, ev sahipliği yapacak. Zirve, Miami kentinde 14-15 Aralık'ta yapılacak. G20, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil ediyor.