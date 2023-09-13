Konya'da askeri lojmanların bulunduğu caddeye bırakılan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatılan çanta içerisinden elbise çıktı.

Askeri lojman önünde şüpheli çanta paniği

KONYA - Konya'da askeri lojmanların bulunduğu caddeye bırakılan çanta paniğe neden oldu. Cadde trafik akışına kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde künye ile patlatılan çanta içerisinden ise elbise çıktı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Orgeneral Tural Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan Orgeneral Cemal Tural askeri lojmanlarının önünde şüpheli bir çanta gören askerler, durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları, uzaktan kontrollü bomba imha robotu ile şüpheli çantayı kontrol ettikten sonra çanta fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi. Çantanın içerisinden elbise çıkması üzerine cadde bir süre sonra yeniden trafiğe açıldı.