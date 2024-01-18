Artux Kentinde İncir Yetiştirme Merkezi

ÇEKİM TARİHİ: 13 Ocak 2024

1. Artux kentindeki incir yetiştirme merkezinin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan ve incir ekiminde köklü bir geçmişe sahip olan Artux kenti, Çin'de "incir yetiştiriciliğinin memleketi" olarak biliniyor.

Bu kentte incirler eskiden Temmuz-Ekim ayları arasında olgunlaşıyordu.

Artux kenti 2023 yılında, ABD'den gelen bir tür de dahil olmak üzere yeni incir türleri getirerek incirlerin olgunlaşma süresini önemli ölçüde genişletti.

Artık tüm yıl boyunca piyasada taze incir bulmak mümkün.

"20 Ekim 2023'te başladığımız incir hasadı, 1 Temmuz 2024'e kadar uzayabilir. Bu durum, bir zamanlar Artux sakinlerinin incire erişemediği kış mevsimindeki pazar boşluğunu etkin şekilde doldurmakla kalmayıp, aşamalı pazar erişimi de sağladı. Yerel halk ise incir yetiştiriciliğinin alıştıklarından çok farklı olması ve hayal gücünün çok ötesine geçmiş olması karşısında hayran kaldı."

"Evimde buğday ve mısır ekme işini bitirdikten sonra buraya çalışmaya geliyorum. Aylık maaşım 4.000 yuan (yaklaşık 556 ABD doları). Bu oldukça iyi bir iş ve bu işten oldukça memnunum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)