Üye Girişi
Haberler

ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda 'Yurt Resimleri' Belgesel Gösterimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapsamında yarın, yönetmen Mehmet Güleryüz'ün 'Yurt Resimleri' belgesel filminin gösterimi yapılacak. Belgesel, genç Türkiye'nin ekonomik kalkınma hamlelerinin yanı sıra kültürel kalkınmaya ve milli sanat politikası geliştirmeye yönelik yurt gezileri ve bu gezilerin neticesinde ortaya çıkan yurt resimlerini ele alıyor. Bu gezilere katılan ressamlar arasında Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hikmet Onat, Saim Özeren, Cemal Tollu, Sami Yetik, Feyhaman Duran, Ali Avni Çelebi, Mahmut Cuda, Zeki Kocamemi, Hamit Görele, Seyfi Toray, Refik Epikman, Malik Aksel, Turgut Zaim, Sabiha Rüştü, Cevat Coşkun, Ali Karsan, Ayetullah Sümer, Zeki Faik İzer, Abidin Dino ve Arif Kaptan yer alıyor. Senaryosunu Feza Sınar'ın kaleme aldığı belgeselde, konuşmacı olarak da Prof. Dr. Aydın Ayan, Prof. Dr. Kemal İskender, Haydar Şişman, Akın Aksu ve Zafer Bilgin bulunuyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapsamında yarın, yönetmen Mehmet Güleryüz'ün "Yurt Resimleri" belgesel filminin gösterimi yapılacak.

Belgesel, genç Türkiye'nin ekonomik kalkınma hamlelerinin yanı sıra kültürel kalkınmaya ve milli sanat politikası geşliştirmeye yönelik yurt gezileri ve bu gezilerin neticesinde ortaya çıkan yurt resimlerini ele alıyor.

Bu gezilere katılan ressamlar arasında Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hikmet Onat, Saim Özeren, Cemal Tollu, Sami Yetik, Feyhaman Duran, Ali Avni Çelebi, Mahmut Cuda, Zeki Kocamemi, Hamit Görele, Seyfi Toray, Refik Epikman, Malik Aksel, Turgut Zaim, Sabiha Rüştü, Cevat Coşkun, Ali Karsan, Ayetullah Sümer, Zeki Faik İzer, Abidin Dino ve Arif Kaptan yer alıyor.

Senaryosunu Feza Sınar'ın kaleme aldığı belgeselde, konuşmacı olarak da Prof. Dr. Aydın Ayan, Prof. Dr. Kemal İskender, Haydar Şişman, Akın Aksu ve Zafer Bilgin bulunuyor.

?

Kaynak: AA / Güncel

Bedri Rahmi Eyüboğlu Mehmet Güleryüz Kemal İskender Zafer Bilgin Hamit Görele Abidin Dino Malik Aksel Hikmet Onat Sami Yetik Akın Aksu Ali Avni Yönetmen İstanbul Türkiye Çelebi Aydın Sanat Kültür Belgesel Sinema Kültür Sanat Güncel Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

 Annesinden uzun ekmek istedi, yuvarlak ekmek aldı diye evi terk etti

Annesinden uzun ekmek istedi, yuvarlak ekmek aldı diye evi terk etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title