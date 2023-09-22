Arnavutköy'de Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücülere Drone Destekli Denetim

Arnavutköy'de işe gidiş ve geliş saatlerinde trafik yoğunluğunu arttığı bazı caddelerde emniyet şeridi ihlallerinin yoğun olduğu ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, drone ile emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi.

Arnavutköy'de emniyet şeridini kullanan sürücüler drone destekli denetimlerle tespit edildi. Sürücülere toplamda 184 bin 782 lira para cezası kesildi.

Arnavutköy'de işe gidiş ve geliş saatlerinde trafik yoğunluğunu arttığı bazı caddeler de emniyet şeridi ihlallerinin yoğun olduğu ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri Hadımköy - İstanbul Caddesi üzerinde yapmış olduğu denetimlerde drone ile emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerine göz açtırmadı. Yapılan denetimde 48 kişiye toplamda 184 bin 782 TL para cezası kesildi.