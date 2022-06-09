Arktik Konseyi: Konsey Rusya Olmadan Çevresel İşbirliğine Yeniden Başlayacak - Haberler

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Arktik Konseyi: Konsey Rusya Olmadan Çevresel İşbirliğine Yeniden Başlayacak

Xinhua - Güncel
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Arktik Konseyi: Konsey Rusya Olmadan Çevresel İşbirliğine Yeniden Başlayacak

Açıklamada, "Arktik Konseyi'nde Rusya Federasyonu'nun katılımını içermeyen projelere dair çalışmalarımızın sınırlı bir şekilde yeniden başlatılmasını amaçlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Arktik Konseyi'nde Rusya Federasyonu'nun katılımını içermeyen projelere dair çalışmalarımızın sınırlı bir şekilde yeniden başlatılmasını amaçlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

OTTAWA, 8 Haziran (Xinhua) -- Arktik Konseyi'nin yedi kurucu ülkesi Çarşamba günü, Rusya olmadan çevresel işbirliğine yeniden başlamak üzere ortak bir bildiri yayımladı. Daha önce, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Danimarka Krallığı, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri, çevresel işbirliği platformunun bir başka kurucu devleti Rusya'ya karşı, Arktik Konseyi'ne katılımlarını askıya almıştı. Açıklamada 3 Mart'tan bu yana, bu ülkelerin temsilcilerinin Arktik Konseyi'nin çalışmalarına yeniden başlamasına izin verecek yöntemleri inceledikleri belirtildi.

Açıklamada, "Arktik Konseyi'nde Rusya Federasyonu'nun katılımını içermeyen projelere dair çalışmalarımızın sınırlı bir şekilde yeniden başlatılmasını amaçlıyoruz" ifadeleri kullanıldı ve "Reykjavik Bakanlar Toplantısı'nda 8 Arktik devletinin tamamı tarafından onaylanan çalışma planında yer alan bu projeler, yerli halkların da aralarında bulunduğu Kuzey Kutbu halklarına karşı sorumluluğumuzun hayati bir bileşenini içeriyor" denildi. Açıklamaya göre yedi ülke, konseyin önemli çalışmalarına devam etmelerini sağlamak amacıyla ek yöntemleri incelemeyi sürdürüyor.

Xinhua / Güncel

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