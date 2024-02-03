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Arhavi'de Eşi Tarafından Öldürülen Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Arhavi ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vurularak öldürülen Hacer Turhan'ın cenaze töreni düzenlendi. Eşini öldüren şüphelinin ise intihar girişiminde bulunduğu ve tedavi altında olduğu belirtildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Musazade Mahallesi'ndeki bir sokakta boşanma aşamasında olduğu eşi Ender Turhan (30) tarafından öldürülen Hacer Turhan (38) için Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, iki çocuk annesi Hacer Turhan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Musazade Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ender Turhan'ın tedavisi ise Rize Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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