Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Damal-Posof-Türkgözü kara yolu Botaş mevkisinde bir çekici üstündeki ekskavatör yola düştü, tır sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Ayrıca Posof çıkışında bir otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı.