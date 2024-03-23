Ardahan'da Kar Yağışı Nedeniyle Vatandaşlar Güvercinlere Yem Desteği Sağlıyor

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar, güvercinlere yem desteğinde bulundu.

Kar yağışının devam ettiği kentte hava sıcaklığı sıfır derece olarak kaydedildi.

Kentte, kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken Milli Egemenlik Parkı'nın simgesi güvercinler vatandaşlarca beslendi.

Vatandaşlardan İsmet Başdemir, AA muhabirine, kar yağışının baharda da devam ettiğini söyledi.

Kar nedeniyle hayvanların yem bulmakta güçlük çektiğini anlatan Başdemir, "Bugün kar yağışı devam diyor. Ben de güvercinler aç kalmasın diye yemleme yaptım. Soğuk ve karlı günlerde sürekli yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.