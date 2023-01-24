Ardahan'da gümrük işlemlerini hızlandırmak için Zirai Karantina Müdürlüğü kuruldu

Gürcistan sınırında bulunan Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarındaki tarımsal ithalat-ihracat işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için Zirai Karantina Müdürlüğü kuruldu.

Gürcistan sınırında bulunan Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarındaki tarımsal ithalat-ihracat işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için Zirai Karantina Müdürlüğü kuruldu.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demir, AA muhabirine, uzun süredir Zirai Karantina Müdürlüğünün kurulumu için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Bundan sonra Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarındaki tarımsal ithalat-ihracat işlemlerinin kendi personellerince yapılacağını belirten Demirci, şunları kaydetti:

"İki gümrük kapısına sahip bir iliz. Ancak bugüne kadar tarım ihracatı ve ithalatında inspektör, başka illerden geçici olarak görevlendiriliyordu. Artık kalıcı personel ile işlemler gerçekleşecek ve bu gümrük akışını hızlandıracak. Başka ilden personele ihtiyaç duymadan işlemler, seri ve daha sağlıklı yapılacak. Kurumun müdür ataması yapıldı. Kısa süre içinde müdürlük, 14 personeli ile resme işlemlerini yürütecek."