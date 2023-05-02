Arapgir'de doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, beraberindeki partililerle Arapgir ilçesinde incelemelerde bulundu.

Doğalgaz altyapı çalışmalarına başlanan Arapgir ilçesine yıl sonuna kadar gazın verilmesi planlanıyor.

İlçedeki doğalgaz çalışmalarını yerinde gören Çalık, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların talebi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde doğalgaz için girişimlerde bulunduğunu hatırlattı.

Kentte bir yıl içerisinde Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinin doğal gaza kavuştuğunu ve sırada Arapgir ilçesi olduğunu aktaran Çalık, "Arapgir ilçesinin en büyük ihtiyacı doğalgaz. Devam eden altyapı, depolama çalışmalarının tamamlanmasıyla yıl sonuna kadar ilçe merkezine doğal gaz verilecek. Cumhurbaşkanımızın 'doğal gazsız ilçe kalmayacak' sözünü de bu hizmetle gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.