Apple Watch Series 8, beklenen performansı sunamayacak! İşte nedeni

Giyilebilir teknoloji alanında öne çıkan üreticilerden birisi de Apple. Özellikle şirketin belirli aralıklarla piyasaya sürdüğü Watch Series modellerinin sahip olduğu işlevlerle insan hayatını kurtardığına yönelik çeşitli haberler de karşımıza çıkıyor. Tabii yalnızca Apple özelinde değil, gelişen teknolojiyle bu alanda çıkış yapan ürünlerin büyük bir kısmı, bu potansiyelde oluyor.

Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı Apple Watch Series 7'nin halefi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan 2020'de satışa çıkan Watch SE'nin devamı üzerinde de yoğun mesai harcıyor. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre Watch Series 8, beklenen performansı sunamayacak. İşte nedeni!

Apple Watch Series 8 için can sıkan işlemci iddiası

Bloomberg editörü Mark Gurman, Power On haber bülteninde yaklaşan Apple Watch Series 8 hakkında yeni detayları paylaştı. Gurman, akıllı saatin güç alacağı S8 yongasıyla selefiyle aynı düzeyde performans sunacağını söyledi. Bunun nedeni ise S8 ile S7 yongalarının aynı özelliklere sahip olması.

Gurman'ın söylemleri doğruysa, Watch Series 8 herhangi bir performans iyileştirmesiyle gelmeyecek. Zira burada ilginç bir detay daha söz konusu. Watch Series 7 de selefiyle aynı seviyede performansa sahip. Bu noktada Apple'ın iki nesli aynı özelliklere sahip yongalarla pas geçmesi kuvvetle muhtemel. Gurman'a göre önümüzdeki yıldan itibaren – Watch Series 9- akıllı saat işlemcilerinde köklü bir değişiklik olacak.

Nothing'in kurucusundan Apple ve Samsung'u kızdıracak açıklama!

Ekran: 41mm ve 45mm kavisli OLED

İşlemci: 2 çekirdekli 64 bit Apple S7

Depolama: 32 GB

Batarya: 18 saat pil ömrü, 45 dakikada %80 dolum, – Type C ile şarj

Renk seçenekleri: Siyah, gümüş, altın, kırmızı, yeşil ve mavi

Dayanıklılık: IPX6 sertifikası ile 50 metreye kadar su geçirmezlik, toza karşı direnç

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