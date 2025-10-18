Antalya trafiğini rahatlatacak kavşaklar bakanlar Uraloğlu ve Ersoy'un katılımıyla açıldı / Video eklendi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nın Antalya'da yapımını tamamladığı Kepezüstü ve Sanayi farklı seviyeli kavşakları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle hizmete açıldı. Bakan Uraloğlu, bu kavşaklar sayesinde zamandan 1 milyar 561 milyon lira, akaryakıttan 148 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 709 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını söyledi.

Kepezüstü'nde düzenlenen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal ve Atay Uslu, MKYK Üyesi Menderes Türel, il protokolü ve davetliler katıldı. Törendeki konuşmaların ardından Bakanlar Uraloğlu ve Ersoy ile protokol üyeleri birlikte iki yeni kavşağın açılış kurdelesini birlikte kesti.

ANTALYA ULAŞIMINA 241 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Antalya'ya her zaman hizmetle, eserle, bereketle geldiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, son 23 yılda Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 241 milyar lirayı aşan yatırımlar gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 197 kilometreden 761 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 123 kilometreden 1101 kilometreye çıkardık" dedi.

ANTALYA HAVALİMANI AVRUPA'DA 9'UNCU OLDU

Antalya'yı kuzeyden güneye, doğudan batıya modern yollarla, tünellerle, köprülerle donattıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, "Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarıyla da şehrimizin gökyüzündeki kapısını ardına kadar açmıştık. Havalimanımızın mevcut 35 milyon olan yolcu kapasitesini 82 milyona çıkardık. Böylece Antalya Havalimanı'nı, 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin en yüksek kapasiteli ikinci havalimanı yaptık. Bu yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 31,5 milyon yolcuya hizmet sunduk. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın son raporuna göre Antalya Havalimanımız günlük ortalama 968 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun dokuzuncu havalimanı oldu" diye konuştu.

'FARKLI SEVİYELİ KAVŞAKLAR OLARAK TASARLADIK'

Son yıllarda Antalya'daki turizm faaliyetleri ve nüfus artışına paralel olarak artan trafik yoğunluğuna değinen Uraloğlu, "Antalya Havalimanı ile Antalya'nın batısını birbirine bağlayan güzergahta yer alan Sanayi, Uncalı, Duraliler ve Kepezüstü kavşaklarının yapımına da Kasım 2024'te başlamıştık. Bugün bunlardan, Kepezüstü ve Sanayi farklı seviyeli kavşaklarımızın açılışını gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Kepezüstü Kavşağı, Burdur- Antalya, Korkuteli- Antalya, Batı Çevre Yolu, Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu ve şehir merkezine giden 5 ana aksın kesişim noktasında, 332 metre uzunluğundaki köprüsüyle bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak inşa ettik. Sanayi kavşağını ise Antalya şehir merkezini Batı Çevre Yolu'na bağlayan aks üzerinde, 360 metre uzunluğunda, aynı yüksek standartta tamamladık. Bu kavşakları, mevcut hemzemin kavşakların yerine modern, farklı seviyeli kavşaklar olarak tasarladık" dedi.

GÜNDE 95 BİNİN ÜSTÜNDE ARAÇ GEÇEN KAVŞAK

Kepezüstü kavşağının günlük 95 bin 500 araç geçişiyle Antalya'nın en yoğun noktalarından biri olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Burada, Burdur- Antalya ve Korkuteli- Antalya arasında transit geçiş imkanı tesis ederek, Antalya Şehir Hastanesi'ne erişim sağlayan ana aksların kesişim noktasında yer alan hemzemin kavşaktaki sinyalizasyon sistemini devre dışı bıraktık. Bekleme sürelerini tamamen ortadan kaldırmış olduk. Dur- kalk olmadan kesintisiz bir trafik akışı sağladık. Sanayi farklı seviyeli kavşağı ise günlük 58 bin 500 araç geçişiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yükünü rahatlattı. Bu projelerle, Antalya'nın kalbinde hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı kurduk" diye konuştu.

'ANTALYA'NIN TURİZMİNE, TİCARETİNE VE GÜNLÜK YAŞAMINA NEFES ALDIRACAK'

Kepezüstü ve Sanayi kavşakları sayesinde zamandan 1 milyar 561 milyon lira, akaryakıttan 148 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 709 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını da açıklayan Bakan Uraloğlu, "Ayrıca, 638 ton karbon salınımını azaltarak Antalya'mızın eşsiz doğasını korumaya katkıda bulunacağız. Bu kavşaklar, sadece birer ulaşım projesi değil, aynı zamanda Antalya'nın turizmine, ticaretine ve günlük yaşamına nefes aldıracak birer kalkınma hamlesidir" dedi.

YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN YATIRIMLAR

Yeni kavşakların Antalya'nın ulaşım altyapısına değer katacağı, şehir içi trafiğini rahatlatacağı ve yaşam kalitesini yükselteceğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Antalya'mız sadece turizmin değil, üretim ve ticaretin de başkentidir. Şehrimizin bu güçlü potansiyelini destekleyecek her yatırım, sadece bugüne değil hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bu kavşaklar da işte tam bu anlayışın bir ürünü olarak, Antalya trafiğine nefes aldıracak hem zaman hem enerji tasarrufu sağlayarak vatandaşlarımızın günlük yaşamına konfor katacaktır. Antalya gibi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan bir şehirde, bu vizyonun gereği olarak modern, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım projeleri büyük önem taşımaktadır. Bu yatırımlar sayesinde sadece şehir içi trafik değil, turizm bölgelerine erişim de daha hızlı ve güvenli hale gelecektir" diye konuştu.