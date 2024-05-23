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Antalya Kaş'ta Ticari Gemide Rahatsızlanan Personel Hastaneye Kaldırıldı

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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İstanbul Ambarlı Limanı'ndan Mersin Limanı'na seyir halinde olan Türk bayraklı ticari gemide çalışan aşçı A.E.E'nin rahatsızlanması üzerine tıbbi tahliye gerçekleştirildi. A.E.E'nin tedavisi Kaş Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ambarlı Limanı'ndan Mersin Limanı'na seyir halinde olan Türk bayraklı ticari gemide aşçı olarak çalışan A.E.E'nin (36) rahatsızlandığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçildi.

112 Acil Sağlık personeliyle birlikte Kaş önlerinde bulunan ticari gemiye gelen ekipler, bota aldıkları personeli güvenli şekilde Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

A.E.E'nin hastanede tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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