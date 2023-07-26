Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'da meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini duyurdu. Havadan ve etkin müdahalenin devam ettiği kaydedilirken gece çalışma kabiliyetine sahip helikopterlerinin müdahale anları da görüntülerde yer aldı. Paylaşımda, 'Son ateş sönene kadar mücadelemiz devam edecek' ifadeleri kullanıldı.

Antalya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'da meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya üzerinden Antalya Kemer'deki orman yangınına müdahale anlarını yayınladı. Havadan ve etkin müdahalenin devam ettiği kaydedilirken gece çalışma kabiliyetine sahip helikopterlerinin müdahale anları da görüntülerde yer aldı. Paylaşımda, "Son ateş sönene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadeleri kullanıldı.