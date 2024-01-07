Antalya'da skuter denetimi yapıldı
Antalya'da polis ekipleri, skuterlerin araç ve yaya trafiğini engellemeyecek şekilde park edilmesini ve mevzuata uygun kullanılmasını sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 325 elektrikli skuter trafikten men edildi ve idari para cezası uygulandı.
Antalya'da polis ekiplerince skuter denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, skuterlerin araç ve yaya trafiğini engellemeyecek şekilde park edilmesini, mevzuata uygun kullanılmasını sağlamak amacıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 325 elektrikli skuter trafikten men edildi ve idari para cezası uygulandı.