Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni dalga operasyonda gözaltına alınan isimler belli oldu
Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin isimleri belli oldu. Gözaltına alınanlar arasında Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, oğlu Gökhan Böcek'in baldızı Y.M., Kanal V'nin sahibi M.O.K. ile şirket ortağı eşi B.A.K., iş insanları ve bürokratlar yer alıyor. Öte yandan, M.O.K. ve Kerimoğlu'nun mal varlıklarına da el konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturmasının 5'inci dalgasında, bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ESKİ GELİN VE BALDIZ DA VAR

Şüpheliler arasında operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, Muhittin Böcek'in tutuklu oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in baldızı Y.M, iş insanları ile belediye bürokratları yer alıyor.

Gözaltındaki diğer şüpheliler ise şöyle; Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'zimmet, irtikap ve rüşvet' operasyonu kapsamında tutuklanıp serbest bırakılan organizasyon şirketi ve yerel televizyon kanalı Kanal V'nin sahibi M.O.K., şirket ortağı eşi B.A.K., eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S., akaryakıt istasyonları sahibi E.K.H., B.S, İ.E., F.A, H.A., Ç.G., K.K., O.A., L.Ş., H.K., S.A., E.A., İ.E. S.E. ve H.A.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Bu arada yerel televizyon sahibi M.O.K.'nin 6'sı Ankara'da, 1'i Antalya'daki 7 şirket ile tüm mal varlığına el konuldu. Şirketlerine ise denetçi görevlendirildi. Şüphelilerden Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun mal varlığına da el konulduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
